Torna a Villa della Regina Musica Regina in Villa | la V edizione del festival internazionale di musica dal 28 giugno al 5 luglio 2026

Dal 28 giugno al 5 luglio 2026, Villa della Regina ospita la quinta edizione del festival internazionale “Musica Regina in Villa”. L’evento, dedicato alla musica e alle arti performative, è promosso dall’Associazione Apeiron in collaborazione con le Residenze Reali Sabaude e altre associazioni. La manifestazione si svolge nell’ambito di un contesto storico e culturale legato alla villa e alle sue residenze.

Dal 28 giugno al 5 luglio 2026 Villa della Regina ospita la quinta edizione del “Musica Regina in Villa” International Music Festival, manifestazione dedicata alla musica e alle arti performative, promossa dall’Associazione Apeiron in collaborazione con le Residenze Reali Sabaude e l’Associazione Amici di Villa della Regina. La direzione artistica è affidata al pianista Francesco Mazzonetto, ideatore del festival. L’evento conferma il ruolo di Villa della Regina, patrimonio Unesco, come location d’eccellenza per appuntamenti musicali, capace di coniugare performance artistiche e valorizzazione del patrimonio. Lo scorso anno il festival ha richiamato oltre 3. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torna a Villa della Regina “Musica Regina in Villa”: la V edizione del festival internazionale di musica dal 28 giugno al 5 luglio 2026 Articoli correlati Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a... Farnese Festival, dal 3 al 8 giugno torna la rassegna internazionale di musica anticaSi rinnova dal 3 all’8 giugno 2026, a Parma, l’atteso appuntamento con il Farnese Festival, rassegna internazionale di musica antica giunta alla sua... Approfondimenti e contenuti su Villa della Regina Discussioni sull' argomento A Villa della Regina torna la rassegna QU.EEN tra arte, cultura e natura; Musica, arte e visioni: a Torino torna il Musica Regina in Villa International Music Festival; Salone Off 2026; Sotto la direzione del Maestro Francesco Mazzonetto torna Musica Regina in Villa International Music Festival. Sotto la direzione del Maestro Francesco Mazzonetto torna Musica Regina in Villa International Music FestivalPartito il countdown per la quinta edizione di MUSICA REGINA IN VILLA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL in programma a Torino dal 28 giugno al 5 luglio presso la residenza sabauda – patrimonio Unesco – d ... comunicati-stampa.net Il 25 marzo 2026 a Villa della Regina è stata presentata la seconda edizione della rassegna culturale QU.EEN - narrazioni d’arte e natura che riapre le sue porte tra arte, storia e suggestioni contemporanee. La nuova stagione propone un ricco programma de - facebook.com facebook