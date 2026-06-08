Teatro Verdi | tra Anna Valle e Luca Zingaretti la nuova stagione
Sul palco del Teatro Verdi, Anna Valle e Luca Zingaretti sono i protagonisti principali della nuova stagione. Altre attrazioni includono attori di rilievo e spettacoli di diversi generi, come commedie, drammi e musical. La programmazione prevede una rotazione tra prosa, musica e danza, con spettacoli in prima assoluta e repliche di successo. La stagione si svilupperà da ottobre a giugno, con appuntamenti distribuiti tra fine settimana e serate infrasettimanali.
? Punti chiave? In Breve Il Nuovo Teatro Verdi svela il cartellone per la stagione 2026-2027 con un palinsesto tra danza, musical e grandi nomi della prosa. La conferenza stampa per presentare la nuova stagione del Nuovo Teatro Verdi si è tenuta questa mattina, 8 giugno, presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città a Brindisi. Il sindaco Giuseppe Marchionna, insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tra cui Federica Masi e Gianluca Bozzetti, e Carmelo Grassi, ha illustrato un programma che promette di spaziare tra generi molto diversi. Il calendario artistico per il periodo 2026-2027 punta a coinvolgere il pubblico attraverso un percorso che tocca la prosa, il musical, la musica, il teatro d’autore e la danza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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