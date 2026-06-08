Teatro Verdi | tra Anna Valle e Luca Zingaretti la nuova stagione

Notizia in breve

Sul palco del Teatro Verdi, Anna Valle e Luca Zingaretti sono i protagonisti principali della nuova stagione. Altre attrazioni includono attori di rilievo e spettacoli di diversi generi, come commedie, drammi e musical. La programmazione prevede una rotazione tra prosa, musica e danza, con spettacoli in prima assoluta e repliche di successo. La stagione si svilupperà da ottobre a giugno, con appuntamenti distribuiti tra fine settimana e serate infrasettimanali.