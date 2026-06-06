Teatro Bellini una festa con il pubblico protagonista | Timi Luca Marinelli e Zingaretti La nuova stagione punta sui grandi nomi
Una festa diffusa, partecipata, vissuta stanza dopo stanza. Il Teatro Bellini di Napoli ha scelto di presentare la nuova stagione 20262027 trasformando il tradizionale appuntamento di lancio del cartellone in un grande happening immersivo dal titolo "Da vicino è un'altra storia", coinvolgendo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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