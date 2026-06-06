Teatro Bellini una festa con il pubblico protagonista | Timi Luca Marinelli e Zingaretti La nuova stagione punta sui grandi nomi

Da napolitoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una festa diffusa, partecipata, vissuta stanza dopo stanza. Il Teatro Bellini di Napoli ha scelto di presentare la nuova stagione 20262027 trasformando il tradizionale appuntamento di lancio del cartellone in un grande happening immersivo dal titolo "Da vicino è un'altra storia", coinvolgendo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il cinema teatro Odeon di Latisana chiude la stagione con una bella festa per tuttiIl cinema teatro Odeon di Latisana annuncia la chiusura della stagione con un evento pubblico previsto per mercoledì 22, a partire dalle 20.

'Mònde', l'attore Matthew Modine tra i grandi protagonista della Festa del Cinema sui CamminiLa Festa del Cinema sui Cammini si svolgerà a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026 e vedrà la partecipazione dell’attore americano Matthew Modine, noto...

Temi più discussi: Teatro Bellini, una festa con il pubblico protagonista: Timi, Luca Marinelli e Zingaretti. La nuova stagione punta sui grandi nomi; Il cartellone del Bellini, teatro del contemporaneo; Dai Momix a Maccio Capatonda: ecco la nuova stagione del Bellini; Concerto della Festa della Repubblica, Alessio Cacciamani è la voce scelta dal Teatro Bellini.

teatro bellini teatro bellini una festaIl cartellone del Bellini, teatro del contemporaneoJames Franco - una stella sulla Hollywood Walk of Fame - dalla sua California al Bellini. No, anzi, al Piccolo Bellini, sala con cento posti, dove l’attore di Palo Alto sarà dal 17 ... ilmattino.it

teatro bellini teatro bellini una festaDai Momix a Maccio Capatonda: ecco la nuova stagione del BelliniCon l'attesa e spettacolare festa di presentazione svelati i 55 titoli del cartellone tra nuove produzioni e compagnie internazionali ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web