Riapre a Roma lo storico Teatro Valle Presentata la nuova stagione
A Roma, il Teatro Valle riapre le sue porte dopo un periodo di chiusura e presenta la nuova stagione teatrale in programma per l’autunno. La riapertura segna il ritorno di un teatro storico della città, che ora si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico con una serie di spettacoli. La nuova stagione è stata annunciata ufficialmente, e tra le novità ci sono anche alcuni eventi e produzioni che verranno messi in scena nelle prossime settimane.
Presentata la nuova stagione del Teatro di Roma che dal prossimo autunno si arricchisce e impreziosisce con la riapertura del Teatro Valle. Una bella notizia e un evento atteso da troppo tempo. Servizio di Michele Sciancalepore TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Riapre a Roma lo storico Teatro Valle. Presentata la nuova stagione
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