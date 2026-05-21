Riapre a Roma lo storico Teatro Valle Presentata la nuova stagione

A Roma, il Teatro Valle riapre le sue porte dopo un periodo di chiusura e presenta la nuova stagione teatrale in programma per l’autunno. La riapertura segna il ritorno di un teatro storico della città, che ora si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico con una serie di spettacoli. La nuova stagione è stata annunciata ufficialmente, e tra le novità ci sono anche alcuni eventi e produzioni che verranno messi in scena nelle prossime settimane.

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