teatro in piazza a san giovanni

Arezzo, 08 giugno 2026 – Giovedì 11 giugno alle ore 21.15, in piazza della Fornace a San Giovanni Valdarno, andrà in scena “Per disgrazia ricevuta”, commedia in tre atti dell’associazione culturale Paro Paro, che giunge così al suo ultimo appuntamento dopo un lungo percorso di repliche. Lo spettacolo, che nel corso dei mesi ha conquistato il pubblico grazie all’ironia, alla spontaneità del linguaggio popolare e alla qualità del gruppo di interpreti, chiude un’esperienza artistica durata circa quindici mesi, durante i quali sono state portate in scena undici rappresentazioni in diversi contesti del territorio. L’ingresso alla serata sarà gratuito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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I LEGNANESI di Felice Musazzi: Il Giovanni ammalato

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Dal 19 al 23 giugno il borgo si trasforma in un teatro diffuso con artisti internazionali, circo contemporaneo, installazioni e il tradizionale Rito del Fuoco finale #SanGiovanniinMarignano #Eventi x.com

Teatro in piazza a San GiovanniArezzo, 08 giugno 2026 – Giovedì 11 giugno alle ore 21.15, in piazza della Fornace a San Giovanni Valdarno, andrà in scena Per disgrazia ricevuta, commedia in tre atti dell’associazione culturale P ... lanazione.it

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