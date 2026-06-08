Teatro in piazza a San Giovanni

Da lanazione.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 11 giugno alle 21.15 si terrà uno spettacolo in piazza della Fornace a San Giovanni Valdarno. Si tratta di “Per disgrazia ricevuta”, una commedia in tre atti organizzata dall’associazione culturale Paro Paro. È l’ultimo appuntamento di una serie di repliche tenutesi nel corso del tempo. L’evento si svolgerà all’aperto, in una piazza pubblica della città.

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Arezzo, 08 giugno 2026 –  Giovedì 11 giugno alle ore 21.15, in piazza della Fornace a San Giovanni Valdarno, andrà in scena “Per disgrazia ricevuta”, commedia in tre atti dell’associazione culturale Paro Paro, che giunge così al suo ultimo appuntamento dopo un lungo percorso di repliche. Lo spettacolo, che nel corso dei mesi ha conquistato il pubblico grazie all’ironia, alla spontaneità del linguaggio popolare e alla qualità del gruppo di interpreti, chiude un’esperienza artistica durata circa quindici mesi, durante i quali sono state portate in scena undici rappresentazioni in diversi contesti del territorio. L’ingresso alla serata sarà gratuito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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