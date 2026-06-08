Tartarughe marine si cercano volontari per monitorare le spiagge del Salento
Il centro recupero tartarughe marine di Calimera ha aperto le iscrizioni per volontari che si occuperanno del monitoraggio delle spiagge in provincia di Lecce durante la stagione di nidificazione del 2026. La struttura, parte del Museo di storia naturale del Salento, ha bisogno di persone che assistano nelle attività di sorveglianza e tutela delle tartarughe marine in questo periodo. Le candidature sono aperte a chi desidera contribuire al controllo delle aree di nidificazione.
CALIMERA - Il Centro recupero tartarughe marine di Calimera, struttura del Museo di storia naturale del Salento, cerca volontari per il monitoraggio delle spiagge in provincia di Lecce durante la stagione di nidificazione 2026. La campagna prenderà il via l'8 giugno e punta a individuare e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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