Riconoscere le tracce delle tartarughe marine per proteggere i nidi | incontro aperto

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e il Wwf Brindisi hanno organizzato un incontro aperto rivolto alla cittadinanza per illustrare come individuare le tracce lasciate sulle spiagge dalle tartarughe marine. La zona presenta una costa estesa e punti di nidificazione non sempre prevedibili, rendendo importante la collaborazione locale per la protezione delle specie. Durante l’appuntamento saranno fornite indicazioni pratiche su come riconoscere i segni delle tartarughe e segnalare eventuali ritrovamenti.

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