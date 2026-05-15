Riconoscere le tracce delle tartarughe marine per proteggere i nidi | incontro aperto

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e il Wwf Brindisi hanno organizzato un incontro aperto rivolto alla cittadinanza per illustrare come individuare le tracce lasciate sulle spiagge dalle tartarughe marine. La zona presenta una costa estesa e punti di nidificazione non sempre prevedibili, rendendo importante la collaborazione locale per la protezione delle specie. Durante l’appuntamento saranno fornite indicazioni pratiche su come riconoscere i segni delle tartarughe e segnalare eventuali ritrovamenti.

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TORRE GUACETO - Costa ampia e punti di nidificazione non prevedibili. Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed il Wwf Brindisi chiamano a raccolta la cittadinanza per spiegare come riconoscere le tracce lasciate sulle spiagge dalle tartarughe marine e, quindi, poter segnalare e avviare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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