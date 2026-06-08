Tartaruga marina trovata morta in spiaggia

Una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata trovata morta sulla spiaggia di Ischitella. Il corpo è stato rinvenuto lungo il litorale, senza segni evidenti di violenza. Sul posto sono intervenuti i funzionari delle autorità competenti per le verifiche del caso. La carcassa è stata sottoposta a ispezione per raccogliere eventuali elementi utili. La scoperta è stata segnalata da passanti e si attende l’esito delle analisi.

Una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata ritrovata senza vita lungo il litorale di Ischitella. La segnalazione è stata effettuata dalla Protezione Civile di Castel Volturno, che è intervenuta rapidamente sul posto per la rimozione dell’esemplare e per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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tortugas Marinas encontré una viva y la otra ya no a la orilla de la playa

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