Una bambina di tre mesi è stata trovata senza vita nella culla. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato il decesso a causa di un arresto cardiocircolatorio prolungato. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze della morte. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali responsabilità o sui passaggi successivi delle verifiche.

È morta la neonata di 3 mesi trovata esanime lunedì 13 aprile nella sua abitazione alla Balduina. La piccola, come riferito a RomaToday da fonte qualificate, è deceduta alle 6 di martedì 14 aprile al policlinico Agostino Gemelli – dove era stata ricoverata – per le conseguenze dell’arresto cardiocircolatorio prolungato e la conseguente grave ipossia cerebrale. Un dramma che si è consumato ieri mattina intorno alle 9. Il padre e la madre della bimba quando si sono accorti che la loro figlioletta non riprendeva conoscenza avevano lanciato l’allarme al 118. La situazione è apparsa subito gravissima. Sia i medici che gli infermieri hanno avviato una videochiamata con i genitori della bimba, per guidarli nelle manovre di rianimazione.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trovata trovata esanime nella culla, morta bimba di tre mesi

Notizie correlate

Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesiIn certi angoli di città il freddo non è solo una stagione: è una condizione che scava nelle ossa e nelle vite.

Coppia trovata morta nella tenda, lei era incinta di 8 mesi: sospetto choc sulla “stufetta killer”Il dramma che si è consumato sulle sponde del fiume Tronto scuote nel profondo la comunità di Ascoli Piceno e apre una riflessione amara sulle...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Roma, è morta la neonata di 3 mesi soccorsa in casa in arresto cardiaco; Ragazza esanime a Trana, si aggrava l’accusa: uomo indagato per violenza sessuale, gli indizi in un video; Tragica scoperta nel giorno di Pasqua: 78enne trovata senza vita nel suo appartamento; Katharina Grande muore a 17 anni la mattina di Natale: la mamma la trova esanime nel letto stroncata da un probabile malore.

Dramma a Roma: bimba di 3 mesi soccorsa in arresto cardiaco. È in condizioni disperateL'allarme in mattinata. Intubata, è stata trasferita in ospedale dove è ricoverata nella terapia intensiva pediatrica ... romatoday.it

Ragazza di 24 anni trovata esanime: 62enne ora indagato anche per violenza sessuale Trana provincia di Torino, 7 ottobre 2025: la giovane soccorsa in casa e operata d’urgenza con asportazione della milza È l’inquilino dell’alloggio: ha chiamato i soccorsi - facebook.com facebook