Torvajanica tartaruga marina trovata morta sulla spiaggia | scattano le analisi scientifiche

Una tartaruga marina è stata trovata morta sulla spiaggia di Torvajanica, di fronte a uno stabilimento balneare. Sul luogo sono state avviate analisi scientifiche per determinare le cause del decesso. La scoperta è stata segnalata nelle prime ore del mattino del 28 maggio 2026. Le autorità competenti stanno esaminando il corpo dell’animale e raccogliendo eventuali elementi utili alle indagini. La spiaggia rimane aperta al pubblico.

La carcassa del rettile marino è stata rinvenuta sul litorale di Pomezia e trasferita in un centro specializzato per accertamenti biologici. Pomezia, 28 maggio 2026 – Il ritrovamento è avvenuto sulla battigia antistante uno stabilimento balneare a Torvajanica, nel comune di Pomezia. La presenza della carcassa della tartaruga marina ha fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza e tutela ambientale previsti in questi casi per la fauna marina protetta. A lanciare l’allarme e a effettuare i primi rilievi sul posto è stato il personale della Guardia Costiera di Torvajanica. I militari hanno constatato il decesso dell’esemplare e hanno avviato le procedure di coordinamento per la gestione dell’evento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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