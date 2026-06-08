È partito il progetto PortAbility, che coinvolge Taranto come centro dell’Europa delle città portuali. La città si conferma un punto di riferimento internazionale nel settore dell’innovazione e dello sviluppo legato all’economia del mare. Il progetto mira a promuovere iniziative di carattere logistico, infrastrutturale e tecnologico per potenziare le attività portuali e favorire la crescita economica locale.

Tarantini Time Quotidiano Taranto si conferma laboratorio internazionale di innovazione e sviluppo legato all’economia del mare. Nei giorni scorsi il capoluogo ionico ha ospitato la prima study visit congiunta del progetto europeo CoVE PortAbility, iniziativa transnazionale da circa 5 milioni di euro che vede l’Italia tra i protagonisti attraverso la Fondazione CIOFS-FP ETS e il CIOFSFP-Puglia di Taranto. L’appuntamento ha riunito rappresentanti di autorità portuali, camere di commercio, imprese, università ed enti di formazione provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Germania, chiamati a confrontarsi sulle sfide che attendono le città portuali del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto al centro dell’Europa delle città portuali: al via il progetto PortAbility

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