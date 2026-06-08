Taranto al centro dell’Europa delle città portuali | al via il progetto PortAbility

Da tarantinitime.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È partito il progetto PortAbility, che coinvolge Taranto come centro dell’Europa delle città portuali. La città si conferma un punto di riferimento internazionale nel settore dell’innovazione e dello sviluppo legato all’economia del mare. Il progetto mira a promuovere iniziative di carattere logistico, infrastrutturale e tecnologico per potenziare le attività portuali e favorire la crescita economica locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tarantini Time Quotidiano Taranto si conferma laboratorio internazionale di innovazione e sviluppo legato all’economia del mare. Nei giorni scorsi il capoluogo ionico ha ospitato la prima study visit congiunta del progetto europeo CoVE PortAbility, iniziativa transnazionale da circa 5 milioni di euro che vede l’Italia tra i protagonisti attraverso la Fondazione CIOFS-FP ETS e il CIOFSFP-Puglia di Taranto. L’appuntamento ha riunito rappresentanti di autorità portuali, camere di commercio, imprese, università ed enti di formazione provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Germania, chiamati a confrontarsi sulle sfide che attendono le città portuali del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

taranto al centro dell8217europa delle citt224 portuali al via il progetto portability
© Tarantinitime.it - Taranto al centro dell’Europa delle città portuali: al via il progetto PortAbility
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il ruolo dell’Europa tra geopolitica e finanza: banche al centro delle nuove sfide globaliIn un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, crisi energetiche e cambiamenti economici significativi, il sistema bancario...

Leggi anche: Referendum, il boom dell’affluenza: è al 58,9%. Il traino delle grandi città e delle regioni del Centro e del Nord

Temi più discussi: Quattro giorni di verifiche a Taranto: il CIJM promuove i preparativi per i Giochi 2026; Sanità, Confindustria Taranto: Più sinergia con il pubblico per ridurre le attese; Taranto, scontro tra ambulanza in corsa e auto: 4 feriti. L'Asl: Morta 91enne a bordo, ma non a causa dell'impatto; Ancora sangue a Taranto: non possiamo accettare che la violenza diventi normalità.

taranto al centro dellSanità, Confindustria Taranto: Più sinergia con il pubblico per ridurre le atteseConfindustria Taranto consegna a Regione Puglia e Asl un documento per ridurre liste d’attesa e migliorare i servizi ... trmtv.it

Salone Mediterraneo dell’Impresa, Taranto al centro del domaniTre giorni al centro del domani con il Salone Mediterraneo dell’Impresa, promosso da Confcommercio Taranto dal 26 al 28 maggio. Al centro del confronto il futuro economico del territorio, il ruolo d ... studio100.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web