Un’ affluenza che va oltre ogni previsione e un segnale che arriva direttamente dai cittadini. Fin dai primi risultati di domenica 22 marzo era emersa chiaramente la tendenza che ha superato tutti i sondaggi della vigilia. E alla fine il risultato è un record: il dato finale è stato del 58,9 per cento. “Sono molto felice che la nostra galoppata abbia ottenuto almeno il risultato di far tornare la voglia di votare a milioni di cittadini”, ha detto il presidente del Comitato per il No Giovanni Bachelet. “L’isola degli astenuti è riemersa – ha aggiunto – Aver fatto tornare la voglia di votare mi sembra un risultato notevole del comitato Società civile per il no”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il boom dell’affluenza: è al 58,9%. Il traino delle grandi città e delle regioni del Centro e del Nord

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