In un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, crisi energetiche e cambiamenti economici significativi, il sistema bancario europeo si trova coinvolto nelle sfide più recenti. Le istituzioni finanziarie europee sono al centro delle discussioni legate alle ripercussioni di eventi globali, tra cui le tensioni tra grandi potenze e i mutamenti nei mercati energetici.

Alla Fondazione Banco di Napoli il confronto internazionale su banche, geopolitica e nuove sfide globali. Il sottosegretario all’Economia, Freni: “Nessuno scostamento di bilancio”. L’ex governatore Bankitalia, Visco: “Shock energetici con effetti su crescita e inflazione” In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, shock energetici e profonde trasformazioni economiche, il sistema bancario torna al centro del dibattito globale. È questo il cuore del convegno The banking system and today’s geopolitical challenges, promosso dalla Fondazione Banco di Napoli e ospitato a Palazzo Ricca, che ha riunito economisti, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti del mondo finanziario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Il ruolo dell’Europa tra geopolitica e finanza: banche al centro delle nuove sfide globali

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