Tamberi | Da mia figlia la forza per riprovarci verso Los Angeles Malagò è l’uomo giusto per il calcio

Un atleta ha dichiarato che la sua forza viene dalla figlia e si prepara a riprovare verso Los Angeles. Ha aggiunto che i momenti difficili sono comuni a tutti e spesso non vengono condivisi. Un dirigente sportivo ha invece commentato che l’attuale figura di riferimento nel calcio è quella ritenuta più adatta.

(Adnkronos) – "I momenti difficili li attraversiamo tutti, anche se non sempre vengono raccontati. Mi piacerebbe vedere più persone condividere non solo i successi, ma anche le proprie fragilità e il modo in cui si superano". Gian Marco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo nel 2021, torna a parlare in occasione della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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