Gianmarco Tamberi ha dichiarato di aver smesso di piangere per Parigi 2024 da quando è nata sua figlia. Prima di questa svolta, il campione di salto in alto si mostrava molto coinvolto emotivamente riguardo alle Olimpiadi. Ora, ha espresso che è felice di poter seguire anche altri sport e di aver ritrovato serenità. La nascita della figlia ha influito sui suoi sentimenti legati alle competizioni future.

“Da quando è nata mia figlia non ho più pianto per Parigi 2024, prima succedeva “. Per Gianmarco Tamberi è un nuovo inizio. Lo ha scritto anche lui in un post Instagram dell’1 giugno, giorno del suo 34esimo compleanno, lo ha confermato anche nel corso di un’intervista a margine dell’evento di presentazione del nuovo spot del Gruppo Montenegro per il brand “ Olio Cuore ” svolto a Milano, alla Fondazione Riccardo Catella. Tamberi è infatti il testimonial della nuova campagna che ha come slogan “salti o non salti?”. “Mi spiace per il calcio, ma è bello vedere non solo calcio in tv. Auguro al calcio di riprendersi e a quel punto saremmo pronti su tutti i campi”, ha detto il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2021 a proposito dell’ottimo momento dello sport italiano e di quello complicato del calcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi spiace per il calcio, ma è bello adesso vedere anche altri sport. Da quando è nata mia figlia non ho più pianto per Parigi 2024”: la rinascita di Tamberi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il cartellino ROSSO più strano della STORIA

Notizie e thread social correlati

Jovanotti: «Invecchiare è una rottura, ma c'è anche una cosa bella: a 60 anni hai dentro la moltitudine che sei stato. Oggi sono perfino contento dell'incidente. Quando ho visto mia figlia appena nata ho detto: “Ma è il babbo!”»In un'intervista recente, un cantautore italiano ha commentato l'invecchiamento, sottolineando come a 60 anni si porti con sé un bagaglio di...

Leggi anche: Dimartino: «Il privilegio che mi sono costruito con la fama è poter fare un disco che non andrà forte su TikTok. Quando è nata mia figlia ho pensato di cambiare mestiere: oggi va pazza per il k-pop e non mi ascolta»

Temi più discussi: Arnaldi: 'Spiace per Matteo, semifinale al Roland Garros è un sogno'; Matteo Arnaldi, ritiro dal Roland Garros 2026! Flavio Cobolli è in finale · Tennis oggi; Arnaldi felice a metà: Mi dispiace per Matteo. La semifinale? Tranquilli, ho ancora energie...; Sinner parla dopo la sconfitta: Non è stato il caldo. Già stamattina non avevo più energie: mai sentito così debole.

Chi è il coglione che prenota Parigi x vedere il suo primo slam e soprattutto x vedere Jan dal vivo?...sono incazzato nero ... ovviamente mi spiace un casino x Jannik...cmq se non mi leggerete più sarà perché avrò dato fuoco al Philippe Chatrier # x.com

Secondo voi quali comuni della provincia di Milano hanno perso la loro identità ? reddit

Roland Garros: Arnaldi in semifinale dopo il ritiro di Berrettini: Mi dispiace per lui, ma sono feliceMatteo Arnaldi vola in semifinale a Parigi: il 25enne azzurro beneficia del ritiro di Berrettini e sfiderà Cobolli per un posto in finale Matteo Arnaldi si è qualificato per le semifinali del Roland G ... msn.com

Malore Sinner a Parigi, cosa è successo (davvero) in campo: il mancamento e la richiesta di aiuto. Le parole dello staffRoland Garros stregato per Jannik Sinner. Il n.1 del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match in cui, quando era a un passo dalla vittoria nel terzo set, ... leggo.it