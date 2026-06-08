Mi spiace per il calcio ma è bello adesso vedere anche altri sport Da quando è nata mia figlia non ho più pianto per Parigi 2024 | la rinascita di Tamberi

Da ilfattoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianmarco Tamberi ha dichiarato di aver smesso di piangere per Parigi 2024 da quando è nata sua figlia. Prima di questa svolta, il campione di salto in alto si mostrava molto coinvolto emotivamente riguardo alle Olimpiadi. Ora, ha espresso che è felice di poter seguire anche altri sport e di aver ritrovato serenità. La nascita della figlia ha influito sui suoi sentimenti legati alle competizioni future.

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“Da quando è nata mia figlia non ho più pianto per Parigi 2024, prima succedeva “. Per Gianmarco Tamberi è un nuovo inizio. Lo ha scritto anche lui in un post Instagram dell’1 giugno, giorno del suo 34esimo compleanno, lo ha confermato anche nel corso di un’intervista a margine dell’evento di presentazione del nuovo spot del Gruppo Montenegro per il brand “ Olio Cuore ” svolto a Milano, alla Fondazione Riccardo Catella. Tamberi è infatti il testimonial della nuova campagna che ha come slogan “salti o non salti?”. “Mi spiace per il calcio, ma è bello vedere non solo calcio in tv. Auguro al calcio di riprendersi e a quel punto saremmo pronti su tutti i campi”, ha detto il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2021 a proposito dell’ottimo momento dello sport italiano e di quello complicato del calcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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