Il presidente di una squadra di calcio ha espresso fiducia nelle capacità di un dirigente sportivo, affermando che sia la figura più adatta per rivitalizzare il calcio italiano. La sua dichiarazione arriva in un momento di discussioni sul futuro del settore e sulla necessità di cambiamenti nella gestione e nello sviluppo del calcio nel paese. La frase è stata rilasciata durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sul contesto o sui piani futuri.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’atmosfera intorno al calcio italiano si fa sempre più tesa, specialmente alla vigilia dell’assemblea straordinaria della Lega Serie A. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha rilanciato il dibattito con le sue recenti dichiarazioni, esprimendo un chiaro sostegno verso Giovanni Malagò in vista delle elezioni FIGC che si terranno il 22 giugno. Le parole di De Laurentiis non possono passare inosservate per chiunque segua da vicino la gestione del calcio nel nostro Paese. Durante un’intervista, De Laurentiis ha...🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis: “Malagò è l’uomo giusto per il rilancio del calcio italiano.”

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