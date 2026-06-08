Gianmarco Tamberi ha dichiarato che gli Europei del 2026 rimangono il suo obiettivo principale. Dopo un periodo di problemi fisici, il saltatore si prepara a concentrarsi sulla competizione continentale. La sua intenzione è di partecipare e ottenere un risultato importante. Non sono stati forniti dettagli sulle tappe di preparazione o sui tempi di recupero. La sua motivazione è alta, e si dice determinato a tornare in forma per l’appuntamento europeo.

Gianmarco Tamberi punta dritto agli Europei dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo: cosa ha vissuto dopo i Mondiali e i prossimi obiettivi Gianmarco Tamberi si è aperto in una lunga intervista a Sky, raccontando il difficile periodo che ha dovuto vivere dopo i Mondiali di Tokyo del settembre 2025. Il 34enne campione olimpico, fermo ai box per problemi fisici tra cui fascite plantare e un calcolo renale, ha ammesso di aver dovuto affrontare anche un vero e proprio blocco mentale. “Ho avuto paura di fallire e per un mese non ci ho più creduto”, ha confessato Gimbo, spiegando come questo timore di ripetere una stagione sottotono lo avesse portato a perdere un po’ di grinta. Ma poi l’atleta marchigiano ha trovato la forza di reagire, tornando sui margini del suo percorso e riprendere le sue vere aspirazioni. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tamberi confessa: “Gli Europei restano il mio grande obiettivo”. Grande annuncio per il 2026

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