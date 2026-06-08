Tamberi confessa | Gli Europei restano il mio grande obiettivo Grande annuncio per il 2026
Gianmarco Tamberi ha dichiarato che gli Europei del 2026 rimangono il suo obiettivo principale. Dopo un periodo di problemi fisici, il saltatore si prepara a concentrarsi sulla competizione continentale. La sua intenzione è di partecipare e ottenere un risultato importante. Non sono stati forniti dettagli sulle tappe di preparazione o sui tempi di recupero. La sua motivazione è alta, e si dice determinato a tornare in forma per l’appuntamento europeo.
Gianmarco Tamberi punta dritto agli Europei dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo: cosa ha vissuto dopo i Mondiali e i prossimi obiettivi Gianmarco Tamberi si è aperto in una lunga intervista a Sky, raccontando il difficile periodo che ha dovuto vivere dopo i Mondiali di Tokyo del settembre 2025. Il 34enne campione olimpico, fermo ai box per problemi fisici tra cui fascite plantare e un calcolo renale, ha ammesso di aver dovuto affrontare anche un vero e proprio blocco mentale. “Ho avuto paura di fallire e per un mese non ci ho più creduto”, ha confessato Gimbo, spiegando come questo timore di ripetere una stagione sottotono lo avesse portato a perdere un po’ di grinta. Ma poi l’atleta marchigiano ha trovato la forza di reagire, tornando sui margini del suo percorso e riprendere le sue vere aspirazioni. 🔗 Leggi su Sportface.it
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