Atletica il grande ritorno di Tamberi | annunciata una tappa prima degli Europei

Gianmarco Tamberi tornerà in gara prima degli Europei con una tappa di avvicinamento. L’atleta italiano, noto per le sue imprese nel salto in alto, ha annunciato la partecipazione a una competizione che si terrà nel prossimo periodo. La presenza di Tamberi rappresenta un momento di attenzione per gli appassionati di atletica, in attesa della sua performance prima dell’appuntamento continentale.

Gianmarco Tamberi è pronto a fare il suo grande ritorno in gara: c’è una tappa di avvicinamento in vista dei prossimi europei Uno degli uomini più iconici ed emozionanti dell’atletica italiana è pronto a fare il suo grande ritorno. Gianmarco Tamberi è un campione incredibile, che ha dato tanto a tutto il movimento dell’atletica e ha scritto la storia del salto in alto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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