Gianmarco Tamberi, stella dell’atletica leggera italiana e nello specifico del salto in alto, ha scelto di non fermarsi puntando con decisione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 per quello che potrebbe essere l’ultimo grande appuntamento di una carriera leggendaria, nonostante tutti i problemi e gli infortuni fronteggiati negli ultimi anni. ‘Gimbo’ non gareggia dallo scorso 14 settembre, quando venne eliminato in qualificazione ai Mondiali di Tokyo al termine di un 2025 molto difficile, ma da allora ha dovuto fare i conti con un altro lungo calvario tra fascite plantare ed un nuovo calcolo renale. “ È stato complicato. Dopo una stagione... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianmarco Tamberi: “Ho sconfitto le mie paure più grandi. Gli Europei restano l’obiettivo”

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