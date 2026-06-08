Christian Manojlovic, terzino della Nazionale italiana e dello SCM Politehnica Timi?oara, è considerato uno dei giovani talenti emergenti nella pallamano italiana.

Terzino della Nazionale italiana e dello SCM Politehnica Timi?oara, Christian Manojlovic è uno dei talenti più promettenti della nuova generazione della pallamano azzurra. Classe 2005, il numero 23 ha costruito il proprio percorso attraverso il progetto Campus Italia, per poi affermarsi prima con la Raimond Sassari e successivamente nel campionato rumeno, uno dei più competitivi d’Europa. Protagonista della storica qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2027, arrivata dopo l’impresa contro la Svizzera davanti al pubblico di Faenza, Manojlovic rappresenta una delle figure simbolo di un movimento in forte crescita. Dotato di personalità, visione di gioco e capacità realizzativa, si è distinto anche a livello internazionale, confermandosi tra i giovani più interessanti del panorama europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TALENT ZONE | Il futuro è nella pallamano di Christian Manojlovic

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