TALENT ZONE| Matilde Villa è sempre in the Zone

Matilde Villa, cestista italiana di 20 anni, è tornata a giocare dopo aver trascorso gli ultimi otto mesi lontano dal campo a causa di un infortunio. Cresciuta nella Nazionale e nella squadra veneziana, la atleta ha ricominciato ad allenarsi e a partecipare alle competizioni ufficiali. La sua assenza prolungata aveva suscitato l’interesse di tifosi e addetti ai lavori.

Matilde Villa è una cestista, fuoriclasse della Nazionale Italiana e della Reyer Venezia. La 20enne è tornata in queste settimane da un infortunio che l’ha tenuta fuori dal campo per otto mesi. La playmaker, già da record quando debuttò in Nazionale a soli 16 anni, racconta come ha vissuto questo periodo di riabilitazione regalando degli insight sull’Italbasket e sulla sua personalità dentro e fuori dal parquet. Con lo sguardo puntato verso la Final Six di Eurolega, i playoff con la sua Reyer e i Mondiali di Berlino di settembre, Matilde non nasconde anche il l’entusiasmo futuro per l’America dove potrà confrontarsi con giocatrici rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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