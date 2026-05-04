TALENT ZONE | La fame di esperienza nella pallavolo di Linda Magnani

Linda Magnani, nata nel 2007 e cresciuta nel settore giovanile di Scandicci, ha recentemente fatto un passo importante nella sua carriera nel volley, passando dalla Serie B2 alla Serie A1 con la maglia di Cuneo. La sua crescita nel settore giovanile e la sua promozione diretta in massima serie rappresentano un momento significativo per il suo percorso sportivo.

Nata nel 2007 e cresciuta nel settore giovanile di Scandicci, Linda Magnani ha compiuto un importante salto di categoria passando direttamente dalla Serie B2 alla Serie A1 con la maglia di Cuneo. Un cambiamento netto che ha richiesto un rapido adattamento a ritmi e volumi di gioco di altissimo livello. In questa puntata, dopo aver contribuito alla salvezza della squadra piemontese, Linda racconta il suo percorso. Parla della determinazione nel voler accelerare la propria crescita tecnica in un ruolo complesso come quello del libero, una posizione che per sua natura richiede grande capacità di lettura ed esperienza tattica. Il suo debutto nel...🔗 Leggi su Oasport.it

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