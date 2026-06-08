Taekwondo | una grande Italia saluta Roma Dell’Aquila MVP ma la crescita è organica

Notizia in breve

Un fine settimana al Foro Italico ha visto la partecipazione di una squadra italiana di taekwondo che ha ottenuto numerosi risultati. Tra i protagonisti, un atleta è stato riconosciuto come MVP, mentre la crescita complessiva del team si è dimostrata naturale e senza interventi esterni. La manifestazione ha coinvolto diversi atleti italiani, che hanno conquistato medaglie e qualificazioni importanti. La competizione ha attirato pubblico e media, evidenziando l’interesse crescente per questa disciplina nel paese.