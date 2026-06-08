Taekwondo | una grande Italia saluta Roma Dell’Aquila MVP ma la crescita è organica
Un fine settimana al Foro Italico ha visto la partecipazione di una squadra italiana di taekwondo che ha ottenuto numerosi risultati. Tra i protagonisti, un atleta è stato riconosciuto come MVP, mentre la crescita complessiva del team si è dimostrata naturale e senza interventi esterni. La manifestazione ha coinvolto diversi atleti italiani, che hanno conquistato medaglie e qualificazioni importanti. La competizione ha attirato pubblico e media, evidenziando l’interesse crescente per questa disciplina nel paese.
Un fine settimana indimenticabile. Non esiste altro modo per descrivere quanto successo al Foro Italico di Roma, iconico complesso sportivo della Città Eterna che, dopo aver ospitato eventi di primissimo piano – l’ultimo in ordine cronologico il Master 1000 che ha visto trionfare Jannik Sinner – è stato teatro del Grand Prix 2026 di taekwondo, competizione che ha dato non poche indicazioni alla Nazionale italiana, apparsa in grandissimo spolvero. Non si può che iniziare ricordando la splendida prestazione di Vito Dell’Aquila, atleta che ha letteralmente chiuso il cerchio ottenendo così almeno un primo posto in tutti palcoscenici possibili, ovviamente Olimpiadi incluse. Il nostro portacolori... 🔗 Leggi su Oasport.it
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