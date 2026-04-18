Europei taekwondo 2026 | i convocati dell’Italia Alessio e Dell’Aquila le stelle c’è spazio per i giovani

Da lunedì 11 a giovedì 14 maggio, Monaco di Baviera sarà teatro dei Campionati Europei di taekwondo 2026, un evento che riunisce i migliori talenti continentali in assenza di Olimpiadi e Mondiali. Tra i convocati italiani ci sono Alessio e Dell’Aquila, considerati le principali figure della squadra, ma spazio è stato dato anche ai giovani atleti che vogliono farsi notare in questa importante competizione.

Da lunedì 11 a giovedì 14 maggio Monaco di Baviera ospiterà i Campionati Europei di taekwondo 2026, uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale in assenza di Olimpiadi e Mondiali. La rassegna continentale assoluta viene considerata un evento di classificazione G4 ai fini del ranking, quindi rappresenta una grande opportunità per tanti atleti in vista del secondo e decisivo ciclo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Elisa Bertagnin (46 kg), Lucrezia Maloberti (49 kg), Anna Frassica (53 kg), Lucia Pezzolla (57 kg), Giulia Maggiore (67 kg). Gaetano Cirivello (54 kg), Vito Dell’Aquila (58 kg), Ludovico Iurlaro (63 kg), Dennis Baretta (68 kg), Angelo Mangione (74 kg), Emanuele Vittorio Maturo (80 kg), Simone Alessio (87 kg), Mattia Molin (+87 kg).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei taekwondo 2026: i convocati dell’Italia. Alessio e Dell’Aquila le stelle, c’è spazio per i giovani Notizie correlate Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Bulgaria Open: Dell’Aquila, Alessio e Matonti presenti a SofiaVerso il World Roma Grand Prix 2026 del mese di giugno: scalda sempre più i motori l’Italia del taekwondo, che nel prossimo fine settimana sarà di... Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026. Presenti tutte le stelle azzurre a TbilisiL’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Campionati Europei individuali di judo 2026, in programma a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Taekwondo, Clio Sottile ai piedi del podio nel day-2 dei Mondiali Junior. Italia ancora a bocca asciutta; Teekwondo: al via a Tashkent i Mondiali Junior 2026: tutti gli azzurri convocati; Taekwondo: Noemi Carboni si ferma ai quarti di finale nel day-3 dei Mondiali Junior. Taekwondo: Dell’Aquila, Alessio e Matonti convocati per il Bulgaria OpenLa nazionale italiana di taekwondo ha ufficializzato i convocati per il Bulgaria Open 2026, in programma a Sofia il 27 e il 28 febbraio all’Arena 8888. Tra i tredici atleti selezionati a livello ... it.blastingnews.com Tutta la produzione di Zafferano dell'Aquila DOP del 2024 pesa 30,77 kg. Non è un errore. Non manca uno zero. Quella è la cifra ufficiale della Camera di Commercio Gran Sasso: trenta chili, settecento grammi. L'intera produzione annuale di uno dei prodotti - facebook.com facebook Provincia dell’Aquila: impianto termico del “D’AOSTA”: aggiudicati lavori per quasi 2 milioni di euro. x.com