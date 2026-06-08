Taekwondo | doppio bronzo reggino al Grand Prix di Roma

Notizia in breve

Due atlete reggine hanno conquistato due medaglie di bronzo nel torneo di Grand Prix di Roma nel taekwondo. Entrambe hanno superato le eliminatorie e raggiunto le rispettive finali per il terzo posto. Il supporto psicologico fornito durante la preparazione sembra aver contribuito ai risultati, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. Le atlete hanno dimostrato determinazione e concentrazione durante le gare, ottenendo i risultati nelle rispettive categorie.