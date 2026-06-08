Taekwondo | doppio bronzo reggino al Grand Prix di Roma
Due atlete reggine hanno conquistato due medaglie di bronzo nel torneo di Grand Prix di Roma nel taekwondo. Entrambe hanno superato le eliminatorie e raggiunto le rispettive finali per il terzo posto. Il supporto psicologico fornito durante la preparazione sembra aver contribuito ai risultati, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. Le atlete hanno dimostrato determinazione e concentrazione durante le gare, ottenendo i risultati nelle rispettive categorie.
Chi sono le due atlete che hanno conquistato i bronzi? Come ha influito il supporto psicologico sui risultati ottenuti? Quale ruolo ha giocato il maestro Mangiola in questa vittoria? Come si preparano questi giovani talenti per le Olimpiadi 2028??? In Breve Giada Lucisano e Miriam Echahba vincono bronzi al Foro Italico dal 4 al 7 giugno. Demetrio Mangiola guida la squadra con oltre cinquant'anni di esperienza tecnica. Elisa Rosaci gestisce il supporto psicologico degli atleti . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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