World Taekwondo Grand Prix Roma 2026 al Foro Italico dal 4 al 7 giugno | l’élite mondiale nella Capitale per i 60 anni del taekwondo in Italia

Dal 4 al 7 giugno, il Foro Italico ospiterà il World Taekwondo Grand Prix Roma 2026, un evento che riunisce i migliori atleti mondiali della disciplina. Per la prima volta, il torneo olimpico si svolgerà insieme al Para Taekwondo Grand Prix, offrendo una panoramica completa delle varie categorie di gara. Contestualmente si terranno anche il Torneo Kim e Liù dedicato ai giovani, il Virtual Taekwondo Roma Open e i Campionati Italiani Senior Cinture Nere. L’evento celebra i 60 anni del taekwondo in Italia.

Per la prima volta il Grand Prix Olimpico si affianca al Para Taekwondo Grand Prix. In parallelo il Torneo Kim e Liù per i giovani, il Virtual Taekwondo Roma Open e i Campionati Italiani Senior Cinture Nere. Roma si prepara a diventare, per una settimana, la capitale mondiale del taekwondo. Dal 4 al 7 giugno 2026 il Foro Italico ospiterà il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, evento di Grado G-6 promosso da World Taekwondo e organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), presieduta da Angelo Cito. Sarà un’edizione storica: per la prima volta il Grand Prix Olimpico si unisce al World Para Taekwondo Grand Prix, in un format integrato che coniuga eccellenza sportiva e inclusione. 🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Taekwondo: nel 2026 il Grand Prix torna a Roma, l'annuncio del presidente Angelo Cito

Sullo stesso argomento

World Taekwondo Grand Prix a Roma dal 4 al 7 giugno: il Foro Italico ospita l’élite mondialePer la prima volta insieme, Grand Prix Olimpico e Para Taekwondo Grand Prix al Foro Italico.

Taekwondo, Italia numero 1 al mondo nella classifica MNA della World TaekwondoLa Federazione Italiana Taekwondo guida la graduatoria tra 215 federazioni affiliate: premiati risultati sportivi, governance e sviluppo del...

World Taekwondo Grand Prix FinalsAhead of the World Taekwondo Cadet Championships, the World Taekwondo Council convened on Friday to determine hosts for a range of upcoming major events, establishing a comprehensive competition ... insidethegames.biz

World Taekwondo Grand Prix: nono posto per la torinese Virginia MaestroVirginia Maestro - classe 2004 – questo fine settimana è salita sul tatami allestito al Parco del Foro Italico a Roma dal 9 all’11 giugno, in occasione del World Taekwondo Grand Prix organizzato dalla ... tuttosport.com