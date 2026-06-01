Tumore al pancreas pillola daraxonrasib raddoppia la sopravvivenza | È una svolta ho pianto quando ho visto i risultati

Un nuovo studio ha mostrato che la pillola daraxonrasib può raddoppiare la sopravvivenza nei pazienti affetti da tumore al pancreas. I risultati, definiti rivoluzionari, sono stati accolti con grande emozione da alcuni pazienti, che hanno riferito di aver pianto vedendo i dati. La ricerca rappresenta un passo avanti nel trattamento di questa malattia, ancora molto difficile da curare.

Il farmaco daraxonrasib contro il cancro al pancreas ha dimostrato risultati rivoluzionari in un nuovo studio. La pillola, infatti, è stata in grado di raddoppiare la sopravvivenza dei pazienti. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo e commozione dalla comunità scientifica, che parla di "svolta epocale" contro l'aggressivo tumore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tumore al pancreas, oncologo spagnolo trova la cura: «Risultati mai osservati prima»

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Tumore al pancreas, pillola daraxonrasib raddoppia la sopravvivenza: È una svolta, ho pianto quando ho visto i risultatiIl farmaco daraxonrasib contro il cancro al pancreas ha dimostrato risultati rivoluzionari in un nuovo studio. La pillola, infatti, è stata in grado di raddoppiare la sopravvivenza dei pazienti. fanpage.it

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