Un'operazione nel Parco del Vesuvio ha portato all'adozione di un divieto di dimora in conseguenza di uno sversamento di sostanze nel parco. Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha commentato positivamente la misura, evidenziando l’obiettivo di fermare gli sversamenti e di introdurre norme più severe contro i reati ambientali. La decisione riguarda specificamente l’interdizione di alcune persone dall’area protetta. Nessun dettaglio su eventuali indagini o responsabilità specifiche è stato fornito.

Operazione nel Parco del Vesuvio, Costa (M5S) plaude alla misura: stop agli sversamenti e richiesta di norme più severe sui reati ambientali. «Mi congratulo con la Procura di Torre Annunziata e i Carabinieri del Nucleo Parco Forestale di Boscoreale per l’operazione che ha portato a un’ordinanza di divieto di dimora nella provincia di Napoli nei confronti di un ventiseienne accusato di aver scaricato resine e vernici industriali dentro il Parco Nazionale del Vesuvio». Lo dichiara Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati. «Va chiarito un punto, perché la lettura della notizia rischia di essere fuorviante. Il divieto di dimora non è la pena. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sversamento nel Parco del Vesuvio: divieto di dimora. Costa (M5S) plaude alla misura

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