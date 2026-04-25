Regione in Giunta il via libera al Masterplan Costa del Vesuvio

La Giunta regionale ha approvato il Masterplan “Costa del Vesuvio”, un progetto che si inserisce nel programma elettorale del presidente. La delibera riguarda interventi e investimenti destinati a sviluppare l’area, con dettagli specifici sui finanziamenti e le priorità. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede l’avvio di iniziative mirate alla valorizzazione territoriale e alla tutela ambientale. Nessun dettaglio sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti.

Riabilitazione 4.0: all’Hermitage Maugeri Napoli palestre tecnologiche con robotica e realtà virtuale Dalla robotica alla IA, a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasiva. Da oggi al Pascale esperti di tutto il mondo “Nel programma elettorale del presidente Fico abbiamo immaginato la fotografia di un unico grande lungomare, che potesse congiungere e dar vita a un asse sinergico sviluppato da San Giovanni fino al comune di Castellammare, come una rete tale da ammagliare tutte le realtà incluse in questo territorio. Con la delibera approvata dalla Giunta Regionale lo scorso 23 aprile, si attiva e quindi concretizza l’iter che porterà...🔗 Leggi su Ildenaro.it Enzo Cuomo - Costa del Vesuvio, in Giunta il via libera al Masterplan (24.04.26) Notizie correlate Leggi anche: Regione, dalla Giunta via libera al Bilancio di previsione 2026/2028: tutte le misure Leggi anche: Regione, approvato dalla giunta Schifani il bilancio consolidato 2024: via libera alle nuove assunzioni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Costa del Vesuvio, primi atti verso il Programma Integrato di Valorizzazione; Sanità, ambiente e cultura: quali sono gli ultimi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale; Giunta regionale della Campania: i punti approvati, via libera alla delibera di indirizzo per il rilancio di EAV; Giunta Campania, i provvedimenti adottati nella seduta del 23 aprile 2026. Costa del Vesuvio, in giunta il via libera al MasterplanNel programma elettorale del presidente Fico abbiamo immaginato la fotografia di un unico grande lungomare, che potesse congiungere e dar vita a un asse sinergico sviluppato da San Giovanni fino al c ... ansa.it Vesuvio, approvata nuova zona giallaSono 63 i Comuni inclusi nella nuova zona Gialla del Vesuvio insieme ai quartieri di Barra, San Giovanni e Ponticelli del Comune di Napoli. Così l'assessore regionale alla Protezione civile Edoardo ... regione.campania.it Enzo Cuomo Regione Campania. . Costa del Vesuvio, in Giunta il via libera al Masterplan - Programma Integrato di Valorizzazione Prende forma uno dei progetti strategici sotto il profilo del rilancio e della valorizzazione paesaggistica e turistica dei Comuni d - facebook.com facebook