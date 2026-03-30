Fiume SarnoM5S CostaM5S | Grazie alla Procura di Torre Annunziata per l’impegno costante

Il Vicepresidente della Camera ha ringraziato la Procura di Torre Annunziata, diretta dal procuratore Nunzio Fragliasso, per le recenti attività svolte nel contrasto all’inquinamento del fiume Sarno. Costa ha commentato l’impegno delle autorità giudiziarie in relazione alle operazioni avviate contro il degrado ambientale nella zona.

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