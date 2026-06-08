Sversamenti tra Gazzi e Zafferia la replica di Amam | Danni causati dal ciclone ma interventi programmati

Da messinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amam Spa ha risposto alle accuse di sversamenti di liquami tra i torrenti Gazzi e Zafferia, affermando che i danni sono stati causati dal passaggio di un ciclone. L’azienda ha precisato che si tratta di interventi programmati, non di emergenze improvvise, e che i lavori sono stati effettuati nel rispetto delle procedure previste. La società ha ribadito che non ci sono rischi di inquinamento persistente o danni ambientali duraturi.

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Dopo la denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Libero Gioveni sugli sversamenti di liquami nello specchio di mare compreso tra i torrenti Gazzi e Zafferia, arriva la replica della Amam Spa, che interviene per chiarire la natura degli episodi segnalati.“al fine di dare la corretta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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