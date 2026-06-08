Sversamenti tra Gazzi e Zafferia la replica di Amam | Danni causati dal ciclone ma interventi programmati

Notizia in breve

Amam Spa ha risposto alle accuse di sversamenti di liquami tra i torrenti Gazzi e Zafferia, affermando che i danni sono stati causati dal passaggio di un ciclone. L’azienda ha precisato che si tratta di interventi programmati, non di emergenze improvvise, e che i lavori sono stati effettuati nel rispetto delle procedure previste. La società ha ribadito che non ci sono rischi di inquinamento persistente o danni ambientali duraturi.