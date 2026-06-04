Liquami in mare tra Gazzi e Zafferia l' appello di Siracusano | Sversamenti aumentati rischio sanitario

Notizia in breve

Liquami in mare tra la foce del torrente Gazzi e quella del torrente Zafferia, nella zona sud. La presenza di liquami è visibile sulla costa, con sversamenti che sono aumentati rispetto ai giorni precedenti. L’assenza di interventi tempestivi solleva preoccupazioni sui rischi sanitari per chi frequenta l’area. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che sono state invitate a intervenire per contenere il problema.