Oltre 123mila euro per far fronte ai danni causati dal maltempo a Spoltore il sindaco | Interventi fatti in tempi record

A Spoltore sono stati spesi più di 123mila euro per interventi di messa in sicurezza di strade e abitazioni danneggiate dal maltempo. Il sindaco ha dichiarato che i lavori sono stati completati in tempi record, dopo gli eventi atmosferici che hanno causato danni alla rete viaria e alle proprietà private. Le operazioni hanno riguardato principalmente la riparazione di infrastrutture pubbliche e la tutela delle abitazioni più colpite.

Interventi di messa in sicurezza su strade e abitazioni per una spesa complessiva di oltre 123mila euro. Sono quelli che il Comune di Spoltore ha portato avanti nei giorni immediatamente successivi all’eccezionale ondata di maltempo che ha investito l’Abruzzo tra il 31 marzo e il 3 aprile. Lo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Ammontano a oltre 57 milioni di euro i danni alle strade provinciali causati dal maltempoDopo gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio provinciale nei giorni 2 e 3 aprile 2026, la Provincia di Pescara ha... Neve e alberi caduti: tutti i danni causati dal maltempo in TrentinoAlberi caduti durante la notte in Valsorda e Valsugana, forti raffiche di vento in val dei Mocheni e neve sopra i 900 metri. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Oltre 123mila euro per far fronte ai danni causati dal maltempo a Spoltore, il sindaco: Interventi fatti in tempi record; Pescara, confronto sull’efficientamento idrico per industria e territorio; Infezioni in corsia, il Tribunale condanna la Asl: 123mila euro ai familiari di una 73enne; Centro sportivo, contratto stracciato. A Cusano riaprono i campi da tennis. Oltre 123mila euro per far fronte ai danni causati dal maltempo a Spoltore, il sindaco: Interventi fatti in tempi recordMessa in sicurezza di strade e abitazioni. Sono stati soprattutto questi gli interventi già promossi sul territorio comunale dopo i problemi causati dal ciclone Eminio tra il 31 marzo e il 3 aprile. A ... ilpescara.it Leggi la notizia completa qui https://www.trapanisi.it/aprile-da-record-per-laeroporto-di-trapani-oltre-123-mila-passeggeri/ - facebook.com facebook