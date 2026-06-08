Durante il Suzuki Tester Day Experience 2026 al Cremona Circuit Angelo Bergamonti è stata testata la Suzuki DR-Z4SM, una supermoto compatta e potente. La prova si è concentrata sulle prestazioni in pista, valutando la maneggevolezza e la risposta del motore. La moto è risultata agile e reattiva, adatta a chi cerca una supermoto con caratteristiche sportive. Non sono stati segnalati problemi tecnici durante i test.

La nuova Suzuki DR-Z4SM è stata una delle protagoniste del Suzuki Tester Day Experience 2026 che si è svolto sabato al Cremona Circuit Angelo Bergamonti. Un evento, dedicato agli appassionati Suzuki di auto e moto dove abbiamo avuto modo di provare la "motardina" di casa Suzuki si è presentata come una supermoto moderna pensata per unire divertimento puro e uso quotidiano. Grande curiosità anche per una delle novità più attese della manifestazione, con la possibilità di provare la potente GSX-R1000R in sessioni controllate da 20 minuti. Un’esperienza esclusiva che ha permesso ai partecipanti di assaporare le prestazioni e il carattere racing della supersportiva Suzuki in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuki DR-Z4SM, come va in pista la supermoto pepata

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