La nuova Suzuki eVitara rappresenta il primo modello elettrico del marchio giapponese nel segmento dei SUV a zero emissioni. Presentata come la versione a batteria del tradizionale modello, questa vettura si propone di offrire un’alternativa ecologica a chi cerca spazio e praticità. La sua uscita segna un passo importante per il marchio, che entra nel mondo delle auto elettriche con un prodotto che punta a combinare affidabilità e sostenibilità.

La gamma Suzuki si arricchisce con la eVitara, vettura tutta nuova che trasferisce l'esperienza del marchio nel mondo dei Suv 4x4 verso la tecnologia elettrica. Basata sul concept Emotional versatile cruiser, la vettura non sostituisce i modelli attuali, ma si affianca alla Vitara termica portando al debutto la piattaforma nativa Heartect-e. Progetto che nasce per coniugare la mobilità a zero emissioni con le capacità fuoristradistiche autentiche che caratterizzano la storia della casa di Hamamatsu. Il design definisce una linea scolpita che richiama la tradizione Suzuki attraverso il tipico cofano a conchiglia. Il frontale, privo di griglia, integra fari Matrix Led che, insieme alla linea di cintura alta, conferiscono alla vettura una presenza solida e robusta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuova Suzuki eVitara, come va su strada la prima elettrica giapponese

Nuova Suzuki E Vitara Elettrica

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