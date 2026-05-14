Suzuki accende la passione in pista con il Tester Day Experience

Il 9 maggio si è svolta la prima edizione del “Suzuki Tester Day Experience” presso il Cremona Circuit “Angelo Bergamonti”, uno dei principali tracciati italiani e sede del Campionato Mondiale Superbike. L’evento ha visto la partecipazione di appassionati e giornalisti, che hanno avuto l’opportunità di provare i nuovi modelli Suzuki in pista. La giornata ha coinvolto diverse sessioni di test, consentendo ai partecipanti di confrontarsi con le caratteristiche delle vetture sul circuito.

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TORINO (ITALPRESS) – Si è tenuta il 9 maggio la prima edizione del “Suzuki Tester Day Experience”, presso il Cremona Circuit “Angelo Bergamonti”, uno dei più importanti tracciati italiani nonchè sede del Campionato Mondiale Superbike. L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 2000 Suzukisti ha offerto al pubblico un’esperienza unica all’insegna della passione per i motori con turni in pista, turni nel kartodromo e prove su strada. La giornata ha registrato un successo straordinario, facendo segnare il tutto esaurito per ogni attività in programma. Sold out i turni in pista dedicati alla nuova GSX-R1000R e alle altre moto della gamma così come i turni al volante della Swift Sport, che hanno permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza di guida adrenalinica e controllata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montescaglioso si accende: il cinema diventa scuola con School Experience 5Dal 13 al 17 aprile, Montescaglioso diventerà il fulcro di un importante percorso educativo e cinematografico con l’arrivo di School Experience 5. La Fanzinoteca d'Italia celebra l'Europe Day con 'Fanzine d’Europa – Passione Europea'In occasione del 9 maggio, giornata dedicata alla Festa dell’Europa il 'Europe Day', la Fanzinoteca d’Italia 0. Suzuki accende la passione in pista con il Tester Day ExperienceTORINO - Si è tenuta il 9 maggio la prima edizione del Suzuki Tester Day Experience, presso il Cremona Circuit Angelo Bergamonti, uno dei più importanti tracciati italiani nonché sede del Campiona ... laprovinciacr.it Grande successo per il Suzuki Tester Day Experience 2026 al Cremona CircuitLa prima edizione del Suzuki Tester Day Experience è stato un grande successo, con circa 2.000 appassionati Suzukisti che sabato 9 maggio si sono ritrovati presso il Cremona Circuit Angelo Bergamon ... moto.motorionline.com