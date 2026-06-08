SuperKaraoke torna su Canale 5 con Michelle Hunziker | stasera la prima puntata Come funziona la gara chi sono gli ospiti vip
Stasera torna su Canale 5 SuperKaraoke con Michelle Hunziker. La prima puntata prevede una gara tra concorrenti che si sfidano cantando davanti a una giuria e al pubblico. Tra gli ospiti vip ci sono alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo. Il programma riprende un format storico, già noto negli anni Novanta grazie anche a un altro show dedicato al karaoke condotto da un noto presentatore.
Ci sono programmi che appartengono alla storia della tv e il Karaoke di Fiorello, che imperversava negli anni Novanta, è uno di questi. E ci sono stagioni televisive in cui l’effetto nostalgia è più marcato: negli ultimi mesi, con il ritorno in palinsesto di titoli storici come La Ruota della fortuna, Canzonissima e Sarabanda, solo per citare alcuni esempi, chi si mette di fronte allo schermo può pensare di aver fatto un viaggio nel tempo. Lo stesso succederà lunedì 8 giugno: stasera in tv su Canale 5 alle 21.20, inizierà un nuovo Karaoke, condotto da Michelle Hunziker con il titolo SuperKaraoke. Come funziona il nuovo SuperKaraoke?. Le due puntate di SuperKaraoke sono state registrate a Ferrara, in piazza Trento e Trieste: la stessa location del Battiti Live Spring, con la stessa conduzione di Michelle Hunziker. 🔗 Leggi su Amica.it
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SuperKaraoke su Canale 5, confronto con Fiorello inevitabile: Michelle Hunziker, novità e polemiche
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