Da mercoledì 29 aprile, Canale 5 trasmette la prima puntata di TIM Battiti Live Spring, una versione speciale del tradizionale festival musicale. La trasmissione propone musica dal vivo in prima serata e vede la partecipazione di Michelle Hunziker, che conduce l’evento. La stagione primaverile segna il ritorno del format, che porta sul piccolo schermo artisti italiani e performance dal vivo.

Da domani, mercoledì 29 aprile, la musica live torna in prima serata su Canale 5 con TIM Battiti Live Spring, la speciale edizione primaverile di uno dei festival musicali più amati dal pubblico televisivo italiano. Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, affiancata da Alvin, per tre serate che promettono grandi emozioni. Il programma rappresenta una novità assoluta nel panorama televisivo: si tratta infatti di uno spin-off di Battiti Live, il format nato originariamente come evento estivo di Radio Norba, trasmesso su Italia 1 dal 2017 al 2023 e approdato in prima serata su Canale 5 dal 2024. Questa versione primaverile è pensata per celebrare la stagione dei grandi ritorni e, soprattutto, i 50 anni di Radio 105, partner ufficiale dell’evento.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - TIM Battiti Live Spring su Canale 5: cast, date e tutto sulla prima puntata con Michelle Hunziker

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