Superkaraoke Fiorello spiazza e torna a sorpresa su Canale 5 | il gesto che cambia tutto per Michelle Hunziker

Fiorello è tornato su Canale 5 per partecipare a Superkaraoke, il programma che aveva condotto in passato. La sua presenza ha sorpreso il pubblico e ha coinvolto Michelle Hunziker come conduttrice. L’artista ha accettato di apparire nello show per una ragione non specificata, suscitando attenzione sui social e tra gli spettatori. La partecipazione di Fiorello rappresenta un ritorno inatteso e ha generato discussione tra gli utenti.

Fiorello torna su Canale 5 e lo fa per una missione importante (e inaspettata). Lo showman siciliano ha accettato di farsi vedere a Superkaraoke, il programma da lui reso celebre, rilanciato con la conduzione di Michelle Hunziker. Non poteva partire senza la sua benedizione. Con lui, il programma. 🔗 Leggi su Today.it

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