Michelle Hunziker è stata ospite a Verissimo, dove ha condiviso diversi aspetti della sua vita personale e professionale. Durante l'intervista, si è soffermata anche sulla sua relazione con Giulio Berruti, menzionando un elemento che potrebbe cambiare il corso di questa storia. La conduttrice ha parlato con sincerità e naturalezza, mantenendo il suo stile caratteristico di leggerezza e ironia.

Michelle Hunziker è tornata a raccontarsi nel salotto di Verissimo e, come sempre, lo ha fatto con sincerità, leggerezza e quella punta di ironia che da anni la contraddistingue. Ospite di Silvia Toffanin per presentare il nuovo show Tim Battiti Live Spring, la showgirl ha parlato di famiglia, del legame con le tre figlie e anche della serenità sentimentale che sta vivendo in questo momento della sua vita. A quasi 50 anni, Michelle appare più consapevole che mai, soprattutto quando si parla di relazioni e felicità privata. Se da una parte non ha nascosto di attraversare un periodo positivo, dall’altra preferisce tenere lontani i riflettori da ciò che riguarda il cuore.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelle Hunziker parla d’amore a Verissimo, su Giulio Berruti c’è un “ma” che cambia tutto

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