SuperEnalotto festa nel Napoletano | centrato un 5 da oltre 50mila euro

Notizia in breve

Nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 5 giugno 2026, un giocatore di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ha centrato un 5 da circa 51 mila euro presso il “Bar Piccolo Group” in Via Pomigliano. Non è stato centrato il “6”. La giocata vincente si riferisce a una combinazione di cinque numeri. La vincita rappresenta una delle principali di questa estrazione, senza che siano stati registrati altri premi di importo superiore.