SuperEnalotto festa nel Napoletano | centrato un 5 da oltre 50mila euro
Nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 5 giugno 2026, un giocatore di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ha centrato un 5 da circa 51 mila euro presso il “Bar Piccolo Group” in Via Pomigliano. Non è stato centrato il “6”. La giocata vincente si riferisce a una combinazione di cinque numeri. La vincita rappresenta una delle principali di questa estrazione, senza che siano stati registrati altri premi di importo superiore.
In Campania sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di venerdì 5 giugno 2026 a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli - presso il “Bar Piccolo Group”, in Via Pomigliano - è stato centrato un “5” da 51.189,62 euro.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro, ricordiamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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