A Milano, la tabaccheria di viale Affori ha festeggiato un giocatore che ha vinto più di 50.000 euro con un 5 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, avvenuta sabato 9 maggio. La vincita ha attirato l’attenzione tra i clienti del negozio, mentre la caccia al “6” prosegue senza sosta. Nessun’altra grande vincita è stata comunicata nelle estrazioni recenti.

Milano, 11 maggio 2026 – Continua la caccia al "6" anche dopo l’ultima estrazione di SuperEnalotto, sabato 9 maggio. E il Jackpot sale ancora: arriva a 162,9 milioni di euro i n palio per il concorso di domani sera, martedì 12 maggio 2026. Ma c’è chi è comunque riuscito a festeggiare: una persona ha centrato 1 punto 5 da 54.019,52 euro. La giocata fortunata è stata realizzata a Milano presso il punto di vendita Sisal La Tabaccheria in Viale Affori, 79. La combinazione vincente è stata: 9 – 27 – 30 – 42 – 43 – 62 – J 11 – SS 11. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 9 maggio ha assegnato 478.963 vincite. https:www.ilgiorno.itcronacaestrazione-superenalotto-lotto-e-10elotto-oggi-9-maggio-2026--cwjbtdgm Modalità riscossione vincite SuperEnalotto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, a Milano centrato un 5 da oltre 50mila euro: festa a La Tabaccheria in viale Affori

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