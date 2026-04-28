SuperEnalotto colpo nel napoletano | centrato un 5 da oltre 30mila euro

Nuova vincita al SuperEnalotto in provincia di Napoli. Nel concorso di lunedì 27 aprile 2026, a Giugliano in Campania, è stato centrato, infatti, un “5” da 30.594,94 euro.La schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata presso il "Tabacchi" in via Pigna Poggio delle Rose 46.Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: SuperEnalotto, colpo a Napoli: centrato un “5” da oltre 93mila euro

Leggi anche: SuperEnalotto, sfiorato il “6” in Campania: centrato un “5” da 30mila euro

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: SuperEnalotto, Napoli festeggia: centrato un 5 molto ricco; Rapina in banca a Napoli, emerse analogie con un colpo fallito nel 2022 a Roma; Il jackpot del Superenalotto è il montepremi più alto al mondo: vale oltre 150 milioni!; Colpo in banca, corsa al Lotto: spunta il terno della rapina.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti! | Estrazioni e 10eLotto di oggi, lunedì 27 aprile 2026Lotto, Superenalotto, 10eLotto estrazione di lunedì 27 aprile 2026: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot e curiosità ... ilsussidiario.net

SuperEnalotto, Napoli festeggia: centrato un 5 molto riccoNell’estrazione non è stato realizzato alcun 6, con il jackpot che per il concorso successivo, in programma giovedì 23 aprile, arriva a 153,5 milioni di euro ... napolitoday.it

La Puglia sfiora il colpo grosso al SuperEnalotto nel concorso di lunedì 27 aprile 2026, con due vincite da “5” che hanno portato a casa complessivamente oltre 60mila euro https://www.statoquotidiano.it/28/04/2026/superenalotto-in-puglia-sfiorato-il-6-due- - facebook.com facebook