Super Karaoke | tutto quello che c’è da sapere sul programma
Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Super Karaoke, nuovo ciclo del format canoro lanciato da Fiorello negli anni 90. La trasmissione, condotta da un presentatore ancora non annunciato, prevede diverse puntate e ospiti ancora da confermare. È possibile seguire lo show anche in streaming tramite la piattaforma ufficiale di Mediaset. La produzione ha confermato la presenza di numerosi partecipanti e alcune sorprese nel programma.
Super Karaoke: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming. Questa sera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Super Karaoke, la nuova edizione dello storico format canoro lanciato da Fiorello negli Anni 90. Da piazza Trento e Trieste a Ferrara Michelle Hunziker conduce due serate in cui le persone del pubblico si esibiscono cantando i brani dei loro artisti preferiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. C’è una novità rispetto al “Karaoke” di Fiorello: sul palco insieme con i concorrenti cantano anche alcuni grandi nomi della musica italiana come Sal Da Vinci, Serena Brancale, Raf, Noemi, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Ivana Spagna e Al Bano. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Stasera Super Karaoke arriva su Canale 5. Tutto sulla conduttrice Michelle Hunziker facebook
Oggi, in prima serata su #Canale5, @m_hunziker conduce #SuperKaraoke. Torna uno dei format più iconici e popolari della tv italiana, in una veste completamente rinnovata. Ospiti della prima puntata: @noemiofficial, #AlBano, #Raf e @IvanaSpagna_ . quim x.com
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