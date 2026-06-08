Super Karaoke | tutto quello che c’è da sapere sul programma

Notizia in breve

Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Super Karaoke, nuovo ciclo del format canoro lanciato da Fiorello negli anni 90. La trasmissione, condotta da un presentatore ancora non annunciato, prevede diverse puntate e ospiti ancora da confermare. È possibile seguire lo show anche in streaming tramite la piattaforma ufficiale di Mediaset. La produzione ha confermato la presenza di numerosi partecipanti e alcune sorprese nel programma.