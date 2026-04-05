Il Borgo dei Borghi 2026 | tutto quello che c’è da sapere sul programma

Questa sera, domenica, si svolge una cerimonia che riguarda il concorso dedicato ai borghi italiani. Il programma prevede la presentazione delle località in gara, con modalità di voto e dettagli sul regolamento. L’evento sarà trasmesso in streaming, consentendo a chiunque di seguire le fasi della selezione. Sono stati annunciati i nomi dei borghi finalisti, scelti tra le località partecipanti.

Il Borgo dei Borghi 2026: quali sono, come si vota (regolamento) e streaming. Questa sera, domenica 5 aprile 2026 (giorno di Pasqua), alle ore 20,55 su Rai 3 va in onda Il Borgo dei Borghi 2026, il programma di Rai Cultura che anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese con i borghi più belli d’Italia che si sfidano per eleggere il più bello. Per gli appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, per gli amanti delle specialità culinarie o artigianali, delle escursioni o delle feste paesane, si tratta di luoghi eccezionali da scoprire e magari visitare durante le vacanze. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il Borgo dei Borghi 2026: tutto quello che c’è da sapere sul programma The Voice Generations: tutto quello che c’è da sapere sul programma con Antonella Clerici su Rai 1The Voice Generations 2026: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, a che ora inizia, streaming, Rai 1... Leggi anche: Sanremo, programma serata per serata: tutto quello che c’è da sapere sul Festival Temi più discussi: Il Borgo dei Borghi, la finale: domani sarà eletto il più bello d’Italia – La Sardegna incrocia le dita; Borgo dei Borghi, la finale: la Liguria tifa per Arenzano; Cingoli, ‘il balcone delle Marche’ che punta a diventare il Borgo dei Borghi italiano; Il Borgo dei Borghi: la 13ª edizione su Rai Italia. Il Borgo dei Borghi 2026, stasera in tv: anticipazioni, elenco finalistiVicoli silenziosi, piazze senza tempo e panorami che sembrano dipinti: è la sera de Il Borgo dei Borghi, appuntamento ormai tradizionale della Pasqua televisiva. Anche nel 2026, il programma torna s ... today.it Zungoli, Campania | Finalista a Il Borgo dei Borghi 2026: un paese sospeso nel tempo e icona di turismoNel centro dell'Irpinia troviamo Zungoli, un particolare borgo che attrae il turismo nella regione Campania e che mostra tanti interessanti spunti. ilsussidiario.net Marta(Vt). Borgo dei pescatori. ...Buona Pasqua a tutti... - facebook.com facebook Il sogno dei borgo rimasto senza bar e ristoranti: riaprire la vecchia osteria dell’Ottocento x.com