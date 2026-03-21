Cattivissimo me | tutto quello che c’è da sapere sul film

Cattivissimo me: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cattivissimo me, film del 2010 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast. Trama. Felonius Gru (chiamato semplicemente Gru), un aspirante supercattivo famoso per essere una delle persone più cattive della città, prova piacere a fare dispetti e a veder soffrire le altre persone ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria. Questa “cattiveria” nasce per colpa della madre del protagonista la quale non fu un bravo genitore per il piccolo Gru. 🔗 Leggi su Tpi.it

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