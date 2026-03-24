super karaoke ospiti e quando va in onda il nuovo show di michelle hunziker su canale 5

Il grande intrattenimento torna in piazza con Super Karaoke, il nuovo show di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker, che riporta in tv uno dei format più amati degli anni Novanta in una veste completamente rinnovata. Il pubblico potrà assistere a performance improvvisate, duetti inattesi e momenti di spettacolo che uniscono nostalgia e freschezza. Ma chi salirà sul palco? Come funziona il nuovo Super Karaoke? E cosa rende questo ritorno così atteso? Il cuore del programma è la musica, e per questo Super Karaoke ha scelto di affiancare a Michelle Hunziker un gruppo di artisti capaci di rappresentare generi, epoche e stili diversi. Ognuno di loro porterà sul palco la propria personalità, reinterpretando brani iconici e accompagnando il pubblico in un viaggio musicale che attraversa decenni di successi italiani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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