Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda il revival di “Super Karaoke”. Il programma, noto show musicale, vede la partecipazione di Hunziker e numerosi VIP. La trasmissione presenta una versione rinnovata del format originale, con ospiti che si esibiscono in performance canore. La puntata viene trasmessa in due serate consecutive, offrendo un ritorno sulle scene del celebre spettacolo.

Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, torna uno dei format più iconici e popolari della tv italiana in una veste completamente rinnovata: “ Super Karaoke ”. Alla conduzione Michelle Hunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrenti in gara. I protagonisti assoluti dello show sono le persone comuni che condividono la passione per il canto e che si sfidano a colpi di karaoke. A contendersi la vittoria quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno a disposizione, inoltre, alcuni “ partecipanti speciali ”, denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SUPER KARAOKE: SU CANALE 5 HUNZIKER E TANTI VIP NEL REVIVAL DEL MITICO SHOW

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