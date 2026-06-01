Super Karaoke su Canale 5 | Michelle Hunziker e le star cantano in piazza

Il karaoke torna in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker come conduttrice. Lo show, intitolato “Super Karaoke”, andrà in onda lunedì 8 e mercoledì 10 giugno. Le registrazioni si sono svolte in Piazza Trento e Trieste a Ferrara, dove le star hanno cantato insieme al pubblico. La produzione ha scelto questa location per creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Il karaoke torna in prima serata su Canale 5 con un volto d’eccezione: Michelle Hunziker condurrà “Super Karaoke”, due serate in onda lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, registrate a Ferrara nella suggestiva Piazza Trento e Trieste. Un format storico che si reinventa, portando sul palco non solo il pubblico ma anche grandi nomi della musica italiana. Le puntate erano state registrate già il 26 e 27 marzo 2026, ma la messa in onda ha subito uno slittamento: Mediaset aveva preferito dare spazio alla fiction Un nuovo inizio con Megan Montaner protagonista, anche per evitare uno scontro diretto con le agguerritissime repliche de Il Commissario Montalbano su Rai 1. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Il ritorno di Super Karaoke Michelle Hunziker alla conduzione

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Lunedì 8 giugno e mercoledì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda Super Karaoke, il programma condotto da Michelle Hunziker. Il format riporta in tv uno dei marchi storici dell'intrattenimento musicale. #SuperKaraoke #MichelleHunziker #Ca x.com

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