Super Karaoke stasera lo show revival con Michelle Hunziker
Stasera va in onda il revival di Super Karaoke, condotto da Michelle Hunziker. Lo show prevede performance di canto, con ospiti che si esibiscono davanti a una giuria e al pubblico. La trasmissione dura circa un'ora e viene trasmessa in prima serata. Gli spettatori possono seguire le esibizioni in diretta, mentre i partecipanti si sfidano per il titolo di miglior cantante della serata.
Grande attesa questa sera conSuper Karaoke, il programma che vuole riportare in luce l’antico show di Fiorello, quello che lo ha reso celebre, quando faceva cantare per le piazze italiane. Ma adesso al timone dello show,dopo 32 anni, c’è Michelle Hunziker e ovviamente il format, per l’occasione, è stato completamente rinnovato. Saranno due le serate in cui la conduttrice e i vari cantanti ospiti faranno ballare e cantare il pubblico della piazza Trento e Trieste.Il programma andrà in onda l’8 e 10 giugno ma è stato già registrato a Ferrara.Se verrà seguito e soddisferà le aspettative di Pier Silvio Berlusconi, allora l’anno prossimo tornerà in una forma più estesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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