super karaoke stasera lo show revival con michelle hunziker

Grande attesa questa sera conSuper Karaoke, il programma che vuole riportare in luce l’antico show di Fiorello, quello che lo ha reso celebre, quando faceva cantare per le piazze italiane. Ma adesso al timone dello show,dopo 32 anni, c’è Michelle Hunziker e ovviamente il format, per l’occasione, è stato completamente rinnovato. Saranno due le serate in cui la conduttrice e i vari cantanti ospiti faranno ballare e cantare il pubblico della piazza Trento e Trieste.Il programma andrà in onda l’8 e 10 giugno ma è stato già registrato a Ferrara.Se verrà seguito e soddisferà le aspettative di Pier Silvio Berlusconi, allora l’anno prossimo tornerà in una forma più estesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Tutti abbiamo quelle canzoni che ad un karaoke non possono mancare mai E voi, quali mettereste nella vostra tracklist? Ci vediamo STASERA su #Canale5 e Mediaset Infinity con la prima puntata di #SuperKaraoke e con grandissimi ospiti x.com

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